Мінус чотири Су-34 та Су-57: "Мадяр" показав наслідки удару по аеродрому "Шагол"

19:30 01.05.2026 Пт
2 хв
Українські дрони дісталися до глибокого тилу РФ
aimg Сергій Козачук
Мінус чотири Су-34 та Су-57: "Мадяр" показав наслідки удару по аеродрому "Шагол" Фото: українські дрони дісталися до глибокого тилу РФ (Getty Images)
Українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Кількість уражених літаків

Як повідомив "Мадяр", удар по військовому аеродрому "Шагол" у Челябінській області відбувся 25 квітня 2026 року.

Внаслідок операції Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька одиниць техніки.

За результатами дорозвідки, підтверджено ураження щонайменше чотирьох літаків:

  • 2 одиниці винищувачів Су-57;
  • 1 одиниця винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • 1 одиниця літака невстановленої модифікації.

На супутникових знімках зафіксовано ліквідацію наслідків українського удару, а пошкоджену техніку перемістили в інші, закриті частини аеродрому. Також знищено машину обслуговування між винищувачами Су-57.

Важливість удару

За словами командувача СБС, ураження такої авіації є критичним для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34 є основною ударною платформою, яка завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 км.

"Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО", - підкреслив "Мадяр".

Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем п'ятого покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.

Удари по глибокому тилу Росії

Нагадаємо, що в Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Усі подробиці можна прочитати в матеріалі Сили оборони вдарили по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі в глибокому тилу Росії.

Крім того, Сили оборони України вчергове атакували Туапсинський НПЗ у Росії. Після вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Також нещодавно Сили безпілотних систем застосували нову тактику проти "Шахедів", коли повітряну ціль знищили дроном, запущеним із надводної безпілотної платформи.

Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
