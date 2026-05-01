Мінус чотири Су-34 та Су-57: "Мадяр" показав наслідки удару по аеродрому "Шагол"
Українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Кількість уражених літаків
Як повідомив "Мадяр", удар по військовому аеродрому "Шагол" у Челябінській області відбувся 25 квітня 2026 року.
Внаслідок операції Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька одиниць техніки.
За результатами дорозвідки, підтверджено ураження щонайменше чотирьох літаків:
- 2 одиниці винищувачів Су-57;
- 1 одиниця винищувача-бомбардувальника Су-34;
- 1 одиниця літака невстановленої модифікації.
На супутникових знімках зафіксовано ліквідацію наслідків українського удару, а пошкоджену техніку перемістили в інші, закриті частини аеродрому. Також знищено машину обслуговування між винищувачами Су-57.
Важливість удару
За словами командувача СБС, ураження такої авіації є критичним для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34 є основною ударною платформою, яка завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 км.
"Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО", - підкреслив "Мадяр".
Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем п'ятого покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.
Удари по глибокому тилу Росії
Нагадаємо, що в Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Усі подробиці можна прочитати в матеріалі Сили оборони вдарили по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі в глибокому тилу Росії.
