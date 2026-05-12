СБС "ослепили" врага в Донецкой области: видео точных ударов

12:59 12.05.2026 Вт
2 мин
В ВСУ назвали цели, которые попали под удар
aimg Валерий Ульяненко
СБС "ослепили" врага в Донецкой области: видео точных ударов Фото: СБС ВСУ поразили ряд вражеских целей (Getty Images)
Силы беспилотных систем поразили радиолокационные станции ПРВ-16 и П-18, склады и пункты дислокации россиян на временно оккупированной Донетчине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС.

Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили две вражеские РЛС:

  • ПРВ-16 - радиолокационный высотомер, используемый для определения высоты воздушных целей и наведения средств ПВО противника.
  • П-18 - радиолокационная станция метрового диапазона, используемая для раннего обнаружения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых ракет и дронов.

Кроме РЛС, операторы СБС поразили склад горюче-смазочных материалов, склад боеприпасов и временные пункты дислокации россиян. Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений Сил беспилотных систем.

"В результате противник теряет способность контролировать воздушное пространство, защищать критические объекты и обеспечивать устойчивость своих группировок на фронте", - отметили в СБС.

Удары по вражескому тылу

Напомним, украинские воины регулярно наносят результативные удары по военным объектам оккупантов как на воде, так и в глубоком тылу. В частности, в порту Приморск был поражен российский ракетный корабль "Каракурт", который является носителем крылатых ракет "Калибров".

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем провели серию прицельных ударов по средствам ПВО и объектам управления российской армии в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Также украинские дроны преодолели 1700 км до аэродрома "Шагол" и уничтожили четыре российских самолета (Су-34 и Су-57). Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.

