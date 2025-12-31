В СБС показали відео знищення двох російських систем ППО за годину

Сили безпілотних систем показали чергове відео полювання на російські системи протиповітряної оборони. На цей раз операторам СБС вдалося лише за годину знищити відразу дві російські системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

"Птахи СБС з батальйону Asgard 412 ОБр "Немезис" угніздили та спопелили 31 грудня два, один за одним, високовартісних хробачих зенітно-ракетні комплекси на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - зазначив Бровді, доклавши відео знищення систем ППО.

За словами "Мадяра", протягом однієї години оператори СБС знищили один ЗРК "Бук" та один ЗРК "Тор". Ураження ворожих цілей здійснили оператори батальйону Asgard зі складу 412 ОБр "Немезис".

Зазначимо, в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Також нещодавно ми повідомляли, що Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Станом на зараз Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.