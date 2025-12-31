ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В СБС показали відео знищення двох російських систем ППО за годину

Україна, Середа 31 грудня 2025 16:58
UA EN RU
В СБС показали відео знищення двох російських систем ППО за годину Ілюстративне фото: безпілотники СБС знищили системи ППО росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сили безпілотних систем показали чергове відео полювання на російські системи протиповітряної оборони. На цей раз операторам СБС вдалося лише за годину знищити відразу дві російські системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами "Мадяра", протягом однієї години оператори СБС знищили один ЗРК "Бук" та один ЗРК "Тор". Ураження ворожих цілей здійснили оператори батальйону Asgard зі складу 412 ОБр "Немезис".

"Птахи СБС з батальйону Asgard 412 ОБр "Немезис" угніздили та спопелили 31 грудня два, один за одним, високовартісних хробачих зенітно-ракетні комплекси на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - зазначив Бровді, доклавши відео знищення систем ППО.

Зазначимо, в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Також нещодавно ми повідомляли, що Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Станом на зараз Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сили безпілотних систем
Новини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем