В СБС показали видео уничтожения двух российских систем ПВО за час

Силы беспилотных систем показали очередное видео охоты на российские системы противовоздушной обороны. На этот раз операторам СБС удалось всего за час уничтожить сразу две российские системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

"Птицы СБС из батальона Asgard 412 ОБр "Немезис" угнездили и испепелили 31 декабря два, один за другим, дорогостоящих хробачих зенитно-ракетных комплекса на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - отметил Бровди, приложив видео уничтожения систем ПВО.

По словам "Мадьяра", в течение одного часа операторы СБС уничтожили один ЗРК "Бук" и один ЗРК "Тор". Поражение вражеских целей осуществили операторы батальона Asgard из состава 412 ОБр "Немезис".

Отметим, в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Также недавно мы сообщали, что Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

По состоянию на сейчас Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.