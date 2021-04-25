Сайт БелАЭС взломали неизвестные хакеры

В ведомстве отметили, что специалисты сейчас выясняют, кем именно был взломан сайт БелАЭС. “Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен", - уточнили в министерстве.

Днем 25 апреля на официальном сайте БелАЭС появилось фейковое сообщение об опасности станции и предупреждение о возможной трагедии, которая “может произойти в любой момент”. Текст был размещен от имени якобы “небезразличных сотрудников”, которые заявили о “постоянных поломках оборудования” и проведении “работ в небезопасных условиях”.

Фото: сайт БелАЭС после взлома хакерами (belaes.by)