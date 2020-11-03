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Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Беларуси

Минск, Вторник 03 ноября 2020 12:57
Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Беларуси
Фото: БелАЭС (ostrovets by)
Автор: Анастасия Рокитна

Первый энергоблок Белорусской атомной электространции (АЭС) включен в объединенную энергосистему страны. Белорусская АЭС строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.

Об это сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года.

"В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщили в Минэнерго.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы отправило Беларуси ноту протеста из-за поспешного запуска БелАЭС.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.

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