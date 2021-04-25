Сайт БелАЕС зламали невідомі хакери

У відомстві зазначили, що фахівці зараз з'ясовують, ким саме був зламаний сайт БелАЕС. "Опублікована в повідомленні інформація є фейком. Зараз сайт відновлюють, якийсь час він буде недоступний ", - уточнили в міністерстві.

Вдень 25 квітня на офіційному сайті БелАЕС з'явилося фейкове повідомлення про небезпеку станції і попередження про можливу трагедію, яка" може відбутися в будь-який момент ". Текст був розміщений від імені нібито "небайдужих співробітників", які заявили про "постійне поламання устаткування" і проведенні "робіт в небезпечних умовах".

Фото: сайт БелАЕС після злому хакерами (belaes.by)