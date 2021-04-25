Сайт БелАЕС зламали невідомі хакери

Сайт БелАЕС вдень 25 квітня був зламаний невідомими хакерами. Вони розмістили на сторінці фейкове повідомлення про небезпеку станції і можливої трагедії, яка може "статися в будь-який момент".
Про це повідомила прес-служба міністерства енергетики Білорусі в Telegram-каналі.
У відомстві зазначили, що фахівці зараз з'ясовують, ким саме був зламаний сайт БелАЕС. "Опублікована в повідомленні інформація є фейком. Зараз сайт відновлюють, якийсь час він буде недоступний ", - уточнили в міністерстві.
Вдень 25 квітня на офіційному сайті БелАЕС з'явилося фейкове повідомлення про небезпеку станції і попередження про можливу трагедію, яка" може відбутися в будь-який момент ". Текст був розміщений від імені нібито "небайдужих співробітників", які заявили про "постійне поламання устаткування" і проведенні "робіт в небезпечних умовах".
Фото: сайт БелАЕС після злому хакерами (belaes.by)
Нагадаємо, Литва закликала Україну не купувати електроенергію БілоруськоїАЕС.вона закликала українців підтримати її в цьому питанні.
Раніше Литва направила ноту протесту Білорусі і попросила пояснити ситуацію з БелАЕС.
Як відомо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблокБелАЕС.