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Президент Литвы призвал Украину перестать покупать электроэнергию БелАЭС

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 11:29
Президент Литвы призвал Украину перестать покупать электроэнергию БелАЭС Фото: Гитанас Науседа (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.

"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", - призвал президент Литвы.

Ранее Литва направила ноту протеста Беларуси и попросила объяснить ситуацию с БелАЭС.

Как известно, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

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