Литва направила ноту протеста Беларуси и просит объяснить инцидент на БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста из-за инцидента во время запуска Белорусской атомной электростанции. От Беларуси требуют объяснить причины инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Литвы.
В МИД отметили, что Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации на БелАЭС.
"Поэтому от Беларуси требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности", - сообщили в МИД.
Также Литва отмечает важность обеспечения безопасности на АЭС и призвала приостановить запуск атомной электростанции до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандартны ядерной безопасности, экологических требований и процесса стресс-тестирования.
Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.
После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.
Как писало РБК-Украина, 10 ноября стало известно, что выработка электроэнергии на БелАЭС приостановлена из-за необходимости замены определенного оборудования.