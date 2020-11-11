ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Литва направила ноту протеста Беларуси и просит объяснить инцидент на БелАЭС

Вильнюс, Среда 11 ноября 2020 11:58
Литва направила ноту протеста Беларуси и просит объяснить инцидент на БелАЭС
Фото: БелАЭС (ostrovets by)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста из-за инцидента во время запуска Белорусской атомной электростанции. От Беларуси требуют объяснить причины инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

В МИД отметили, что Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации на БелАЭС.

"Поэтому от Беларуси требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности", - сообщили в МИД.

Также Литва отмечает важность обеспечения безопасности на АЭС и призвала приостановить запуск атомной электростанции до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандартны ядерной безопасности, экологических требований и процесса стресс-тестирования.

Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября стало известно, что выработка электроэнергии на БелАЭС приостановлена из-за необходимости замены определенного оборудования.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьЛитваАЭС

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь