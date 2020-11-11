Литва направила ноту протеста Беларуси и просит объяснить инцидент на БелАЭС

Фото: БелАЭС (ostrovets by)

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста из-за инцидента во время запуска Белорусской атомной электростанции. От Беларуси требуют объяснить причины инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

В МИД отметили, что Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации на БелАЭС.

"Поэтому от Беларуси требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности", - сообщили в МИД.

Также Литва отмечает важность обеспечения безопасности на АЭС и призвала приостановить запуск атомной электростанции до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандартны ядерной безопасности, экологических требований и процесса стресс-тестирования.

Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

После этого МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября стало известно, что выработка электроэнергии на БелАЭС приостановлена из-за необходимости замены определенного оборудования.