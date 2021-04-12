Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России

Страны Балтии впервые в истории полностью отказались от электроэнергии из России. Такие решение они приняли на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля). В это время Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой.

В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.