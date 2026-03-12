UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Саудівський нафтовий гігант поспішає купити українські дрони для захисту від Ірану, - WSJ

18:46 12.03.2026 Чт
2 хв
Українські дрони можуть захищати найбільші у світі родовища нафти
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Saudi Aramco хоче захиститись від атак "Шахедів" українськими дронами-перехоплювачами (militarnyi.com)

Нафтовий гігант Saudi Aramco обговорює з двома українськими компаніями купівлю дронів-перехоплювачів для захисту нафтових родовищ від атак іранських "Шахедів".

Неназвані джерела розповіли виданню, що саудівська компанія поспішає придбати українські безпілотники раніше, ніж уряд країни і регіональні конкуренти, зокрема Катар.

За їхніми словами, Saudi Aramco вже веде переговори з українськими SkyFall (виробник дрона-перехоплювача P1-SUN) і Wild Hornets (виробник дрона-перехоплювача Sting).

Переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів також веде уряд Саудівської Аравії.

При цьому, як розповів співрозмовник WSJ, саудівські чиновники обговорюють з українською компанією Phantom Defense можливість придбання систем радіоелектронної боротьби, призначених для вимкнення зв'язку безпілотників.

Такі чутки з'явилися після того, як у суботу, 7 березня, безпілотник, який, імовірно, був запущений з Ірану, вдарив по саудівському родовищу нафти Беррі.

Українські експерти вирушили на Близький Схід

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.

Зокрема, 9 березня глава української держави зазначив, що для захисту американських баз у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами.

Нещодавно The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало про те, що Саудівська Аравія планує здійснити масштабну закупівлю українських дронів-перехоплювачів. Вартість контракту може становити мільйони доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранСаудівська АравіяППОНефтьВійна в УкраїніДрони