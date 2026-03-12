Саудовский нефтяной гигант спешит купить украинские дроны для защиты от Ирана, - WSJ

Украинские эксперты отправились на Ближний Восток

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке.

В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американский баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует совершить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составить миллионы долларов.