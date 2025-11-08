Саратовську область атакували невідомі дрони: місцеві мешканці скаржились на вибухи

Атаки на Саратов

Попередня атака невідомих дронів була на Саратов у ніч на 3 листопада. Було чутно вибухи, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Пізніше деякі Telegram-канали стали повідомляти, що в районі установки АВТ-6 (яка, мабуть, на території об'єкта) зафіксовано пожежу.

Також у ніч на 16 жовтня в Саратові гули сирени повітряної тривоги та було чутно вибухи. У місті працювало ППО. Місцеві мешканці писали про невідомі літальні апарати, схожі на БпЛА, в небі.

Ще одна атака на Саратов відбулась у ніч на 20 вересня. Після нальоту невідомих дронів там виникла пожежа.

У місті було чутно щонайменше 5-7 вибухів. Росіяни стверджували, що чули звук мотора в небі, сирену повітряної небезпеки, а також бачили спалахи.