Саратовскую область атаковали неизвестные дроны: местные жители жаловались на взрывы

Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Жители Саратовской области сообщали о примерно 10 взрывах в небе. Перед этим в регионе объявлялась опасность от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители жаловались, что проснулись ночью от громких хлопков и сирен тревоги.

Вскоре начали появляться сообщения о беспилотниках в небе.

Местные власти предупреждали о работе ПВО, жителям советовали отойти подальше от окон.

Аэропорт Саратова был закрыт "в целях безопасности", также план "Ковер" вводили в соседней Пензенской области.

В Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него Россия поднимает самолеты Ту-95 и Ту-160 для ракетных ударов по Украине.

В Саратове находится НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Периодически город атакуют неизвестные дроны.

 

Атаки на Саратов

Предыдущая атака неизвестных дронов была на Саратов в ночь на 3 ноября. Были слышны взрывы, под ударом оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта) зафиксирован пожар.

Также в ночь на 16 октября в Саратове гудели сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В городе работало ПВО. Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БПЛА, в небе.

Еще одна атака на Саратов состоялась в ночь на 20 сентября. После налета неизвестных дронов там возник пожар.

В городе было слышно не менее 5-7 взрывов. Россияне утверждали, что слышали звук мотора в небе, сирену воздушной опасности, а также видели вспышки.

