Під час вибухів на "Енгельсі" могли знаходитися Ту-95 і Ту-160: супутникові знімки
У районі аеродрому "Енгельс" сьогодні, 17 вересня, вночі лунали вибухи. На авіабазі могли бути кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Видання звернуло увагу, що у мережі з'явився супутниковий знімок аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. Його було зроблено 15 вересня.
Engels-2 Airbase
Let's see what tomorrow brings but Sentinel 2 from 15 September gives a clue as to what was there
Tu-22, Tu-95, T-160 + транспорт (An-12 maybe in yellow circle)
ID is informed by high res from 14 September https://t.co/746bEjKbkZ pic.twitter.com/0x5G3OBCoq — MT Anderson (@MT_Anderson) September 16, 2024
За інформацією Defense Express, на супутниковому знімку можна помітити чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. При цьому помітні два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.
Як пише видання, у момент вибухів 17 вересня, причиною яких, ймовірно, була атака українських дронів, така стратегічна авіація могла все ще перебувати на аеродромі.
Журналісти зазначають, що чотири Ту-95МС становлять значну загрозу, оскільки вони можуть нести до 32 далекобійних ракет, якими росіяни часто атакують Україну.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, в районі аеродрому "Енгельс" лунали вибухи. Очевидці повідомляли, що після цього почалася пожежа.
При цьому в мережі розповсюджували відповідні відео та фото.
До речі, на аеродромі "Енгельс" вже неодноразово лунали вибухи, оскільки українські захисники запускали по військовому об'єкту безпілотники. Зокрема, такі вибухи фіксували 27 липня.
У той же день, за інформацією джерел РБК-Україна, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.
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