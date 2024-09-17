Під час вибухів на "Енгельсі" могли знаходитися Ту-95 і Ту-160: супутникові знімки

У районі аеродрому "Енгельс" сьогодні, 17 вересня, вночі лунали вибухи. На авіабазі могли бути кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Видання звернуло увагу, що у мережі з'явився супутниковий знімок аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. Його було зроблено 15 вересня.

Engels-2 Airbase

Let's see what tomorrow brings but Sentinel 2 from 15 September gives a clue as to what was there



Tu-22, Tu-95, T-160 + транспорт (An-12 maybe in yellow circle)



ID is informed by high res from 14 September https://t.co/746bEjKbkZ pic.twitter.com/0x5G3OBCoq — MT Anderson (@MT_Anderson) September 16, 2024

За інформацією Defense Express, на супутниковому знімку можна помітити чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. При цьому помітні два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.

Як пише видання, у момент вибухів 17 вересня, причиною яких, ймовірно, була атака українських дронів, така стратегічна авіація могла все ще перебувати на аеродромі.

Журналісти зазначають, що чотири Ту-95МС становлять значну загрозу, оскільки вони можуть нести до 32 далекобійних ракет, якими росіяни часто атакують Україну.