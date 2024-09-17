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Під час вибухів на "Енгельсі" могли знаходитися Ту-95 і Ту-160: супутникові знімки

Вівторок 17 вересня 2024 15:42
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Під час вибухів на "Енгельсі" могли знаходитися Ту-95 і Ту-160: супутникові знімки Ілюстративне фото: Ту-95 могли перебувати на аеродромі "Енгельс" під час вибухів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У районі аеродрому "Енгельс" сьогодні, 17 вересня, вночі лунали вибухи. На авіабазі могли бути кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу, що у мережі з'явився супутниковий знімок аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. Його було зроблено 15 вересня.

За інформацією Defense Express, на супутниковому знімку можна помітити чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і два Ту-160. При цьому помітні два намальовані силуети Ту-160 і один транспортний літак, ймовірно Ан-12.

Як пише видання, у момент вибухів 17 вересня, причиною яких, ймовірно, була атака українських дронів, така стратегічна авіація могла все ще перебувати на аеродромі.

Журналісти зазначають, що чотири Ту-95МС становлять значну загрозу, оскільки вони можуть нести до 32 далекобійних ракет, якими росіяни часто атакують Україну.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, в районі аеродрому "Енгельс" лунали вибухи. Очевидці повідомляли, що після цього почалася пожежа.

При цьому в мережі розповсюджували відповідні відео та фото.

До речі, на аеродромі "Енгельс" вже неодноразово лунали вибухи, оскільки українські захисники запускали по військовому об'єкту безпілотники. Зокрема, такі вибухи фіксували 27 липня.

У той же день, за інформацією джерел РБК-Україна, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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