У Саратові гриміли вибухи: під ударом був місцевий НПЗ, зафіксовано пожежу

У ніч на 3 листопада росіяни вкотре поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути в Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Як писав Telegram SHOT, сирену і звуки роботи ППО чули жителі Саратова і міста Енгельс (Саратовська область РФ).

"Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і хлопки також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області", - повідомляв SHOT.

Через невеликий проміжок часу в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків. Пабліки стверджують, що під ударом дронів опинився місцевий НПЗ.

Пізніше деякі Telegram-канали стали повідомляти, що в районі установки АВТ-6 (яка, мабуть, на території об'єкта) зафіксовано пожежу.

Водночас заявляється, що ще один дрон не зміг потрапити в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції. Причиною тому стала антидронова сітка.