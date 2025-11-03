ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Саратові гриміли вибухи: під ударом був місцевий НПЗ, зафіксовано пожежу

Понеділок 03 листопада 2025 04:04
UA EN RU
У Саратові гриміли вибухи: під ударом був місцевий НПЗ, зафіксовано пожежу Фото: під атакою невідомих дронів була Саратовська область (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 листопада росіяни вкотре поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути в Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Як писав Telegram SHOT, сирену і звуки роботи ППО чули жителі Саратова і міста Енгельс (Саратовська область РФ).

"Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і хлопки також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області", - повідомляв SHOT.

Через невеликий проміжок часу в соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків. Пабліки стверджують, що під ударом дронів опинився місцевий НПЗ.

Пізніше деякі Telegram-канали стали повідомляти, що в районі установки АВТ-6 (яка, мабуть, на території об'єкта) зафіксовано пожежу.

Водночас заявляється, що ще один дрон не зміг потрапити в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції. Причиною тому стала антидронова сітка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Валерій Саратов НПЗ Пожежа
Новини
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН