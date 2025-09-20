ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Невідомі дрони атакували Саратов: імовірно, горить НПЗ

Субота 20 вересня 2025 02:25
UA EN RU
Невідомі дрони атакували Саратов: імовірно, горить НПЗ Фото: у місті чули щонайменше 5-7 вибухів (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували російський Саратов. Після атаки в місті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними SHOT, у місті було чутно щонайменше 5-7 вибухів близько 01:15 і 01:30 ночі. Росіяни стверджують, що чули звук мотора в небі, сирену повітряної небезпеки, а також бачили спалахи.

Паралельно в соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що в місті почалася пожежа. Що саме горить, поки невідомо. Кілька каналів припускали, що можливо, виникла пожежа на НПЗ, але достовірних підтверджень цьому поки що немає.

Також канал SHOT повідомив, що о 00:46 в аеропорту Саратова було введено план "Ковер". Крім цього, про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.

Атака дронів по Саратовському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Саратовський нафтопереробний завод укотре зазнав атаки дронів. У районі об'єкта було зафіксовано вибухи і пожежу.

Вранці в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Саратовський НПЗ було уражено. Повідомлялося, що результати ураження уточнюються.

Також у Генштабі уточнили, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом більше ніж 20 видів нафтопродуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Саратов Російська Федерація Пожежа
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто