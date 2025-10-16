ua en ru
Атака невідомих дронів на Саратов і Волгоград: що вивели з ладу

Росія, Четвер 16 жовтня 2025 08:30
UA EN RU
Атака невідомих дронів на Саратов і Волгоград: що вивели з ладу Ілюстративне фото: аеродром "Енгельс" (російські ЗМІ)
Автор: Марина Балабан

Протягом ночі в Саратові гули сирени повітряної тривоги і працювало ППО. У Волгоградській області горіла підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Протягом всієї ночі на 16 жовтня в російкому Саратові гули сирени повітряної тривоги та було чутно вибухи. У місті працювало ППО.

Місцеві мешканці писали про невідомі літальні апарати, схожі на БпЛА, в небі.

Також повідомлялось, що деякі дрони відлітали на Самарську область.

Про "масовану атаку" на енергетичні об'єкти Волгоградської області повідомив губернатор.

За його словами, внаслідок падіння уламків невідомого безпілотника сталася пожежа на підстанції ЛЕП "Балашовська". Кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання.

Підстанція забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області, пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Атаки на Саратовську область

У Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього Росія підіймає літаки Ту-95 і Ту-160 для ракетних ударів по Україні.

Періодично місто атакують невідомі дрони.

Наприклад, БпЛА били по стратегічним об’єктам у Саратові та Енгельсі в червні 2025 року. Місцеві жителі теж повідомляли про звуки вибухів, роботу ППО та пожежі. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

