Саратовську область атакували невідомі дрони: місцеві мешканці скаржились на вибухи

Мешканці Саратовської області повідомляли про приблизно 10 вибухів у небі. Перед цим в регіоні оголошувалась небезпека від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У Саратові знаходиться НПЗ, який спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом більше ніж 20 видів нафтопродуктів.

У Саратовській області знаходиться аеродром "Енгельс" - саме з нього Росія підіймає літаки Ту-95 і Ту-160 для ракетних ударів по Україні.

Аеропорт Саратова був закритий "з метою безпеки", також план "Ковер" запроваджували в сусідній Пензенській області.

Місцева влада попереджала про роботу ППО, жителям радили відійти подалі від вікон.

Зголом почали з'являтись повідомлення про безпілотники в небі.

Місцеві жителі скаржились, що прокинулися вночі від гучних хлопків та сирен тривоги.

Атаки на Саратов

Попередня атака невідомих дронів була на Саратов у ніч на 3 листопада. Було чутно вибухи, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Пізніше деякі Telegram-канали стали повідомляти, що в районі установки АВТ-6 (яка, мабуть, на території об'єкта) зафіксовано пожежу.

Також у ніч на 16 жовтня в Саратові гули сирени повітряної тривоги та було чутно вибухи. У місті працювало ППО. Місцеві мешканці писали про невідомі літальні апарати, схожі на БпЛА, в небі.

Ще одна атака на Саратов відбулась у ніч на 20 вересня. Після нальоту невідомих дронів там виникла пожежа.

У місті було чутно щонайменше 5-7 вибухів. Росіяни стверджували, що чули звук мотора в небі, сирену повітряної небезпеки, а також бачили спалахи.