ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саратовскую область атаковали неизвестные дроны: местные жители жаловались на взрывы

Россия, Суббота 08 ноября 2025 04:01
UA EN RU
Саратовскую область атаковали неизвестные дроны: местные жители жаловались на взрывы Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Жители Саратовской области сообщали о примерно 10 взрывах в небе. Перед этим в регионе объявлялась опасность от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители жаловались, что проснулись ночью от громких хлопков и сирен тревоги.

Вскоре начали появляться сообщения о беспилотниках в небе.

Местные власти предупреждали о работе ПВО, жителям советовали отойти подальше от окон.

Аэропорт Саратова был закрыт "в целях безопасности", также план "Ковер" вводили в соседней Пензенской области.

В Саратовской области находится аэродром "Энгельс" - именно с него Россия поднимает самолеты Ту-95 и Ту-160 для ракетных ударов по Украине.

В Саратове находится НПЗ, который специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

Периодически город атакуют неизвестные дроны.

Атаки на Саратов

Предыдущая атака неизвестных дронов была на Саратов в ночь на 3 ноября. Были слышны взрывы, под ударом оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram-каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта) зафиксирован пожар.

Также в ночь на 16 октября в Саратове гудели сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы. В городе работало ПВО. Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БПЛА, в небе.

Еще одна атака на Саратов состоялась в ночь на 20 сентября. После налета неизвестных дронов там возник пожар.

В городе было слышно не менее 5-7 взрывов. Россияне утверждали, что слышали звук мотора в небе, сирену воздушной опасности, а также видели вспышки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов Дрони
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины