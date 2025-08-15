Санкції зірвали будівництво: Росія скасувала контракт на два інноваційні криголами

Виявляється, у 2021 році було укладено контракт на будівництво двох 95-метрових криголамів класу Icebreaker7 потужністю 12–14 МВт. Ці судна мали здатність пересуватися крізь кригу товщиною до 1,5 метра та працювати як на дизельному паливі, так і на скрапленому природному газі.

Примітно, що подібні криголами раніше в Росії взагалі не будували.

Передбачалося, що криголами будуть використовуватися протягом року у Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також у Північному Льодовитому океані в літньо-осінній період.

Початковий термін передачі замовнику планували на 2024 рік, пізніше його перенесли на 2026-й, однак фактичне будівництво так і не велося через санкції.

Спочатку планувалося залучити турецьку верф Kuzey Star Shipyard у ролі субпідрядника, проте домовленості були зірвані після вторгнення Росії в Україну.

Попри відсутність робіт, "Росморпорт" вже виплатив суднобудівному заводу аванс у розмірі 9,27 млрд рублів. Тепер же завод зобов’язаний повернути ці кошти протягом п’яти робочих днів.