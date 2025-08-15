RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Санкции сорвали строительство: Россия отменила контракт на два инновационных ледокола

Фото: санкции сорвали строительство ледоколов в России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Росморпорт" разорвал контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей стоимостью 18,5 млрд рублей. Суда должны были работать на дизельном топливе и сжиженном газе и преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Оказывается, в 2021 году был заключен контракт на строительство двух 95-метровых ледоколов класса Icebreaker7 мощностью 12-14 МВт. Эти суда обладали способностью передвигаться сквозь лед толщиной до 1,5 метра и работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Примечательно, что подобные ледоколы ранее в России вообще не строили.

Предполагалось, что ледоколы будут использоваться в течение года в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период.

Первоначальный срок передачи заказчику планировали на 2024 год, позже его перенесли на 2026-й, однако фактическое строительство так и не велось из-за санкций.

Изначально планировалось привлечь турецкую верфь Kuzey Star Shipyard в качестве субподрядчика, однако договоренности были сорваны после вторжения России в Украину.

Несмотря на отсутствие работ, "Росморпорт" уже выплатил судостроительному заводу аванс в размере 9,27 млрд рублей. Теперь же завод обязан вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней.

Санкции против России

Напомним, что недавно Европейский Союз принял 18-й пакет санкций против России. В список вошли 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, а также 26 субъектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом и другими сферами.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас охарактеризовала этот пакет как один из самых сильных с начала полномасштабной войны в Украине. По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работу над подготовкой следующего пакета санкций.

Параллельно Украина синхронизировала свои ограничения с европейскими санкциями и ввела новые ограничения, направленные на критические ресурсы России.

Заметим, что опасаясь вторичных санкций вьетнамские банки начали ставить дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныОккупанты