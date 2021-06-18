Санкции против Фирташа и Фукса и отзыв лицензий: что сегодня принял СНБО

Санкции против Фирташа и Фукса

Как объявил Данилов, СНБО ввел полный пакет санкций против бизнесменов Фирташа и Фукса. В ситуации с Фирташем, санкции связаны с его титановым бизнесом. Украинские спецслужбы установили, что Фирташ поставляет сырье военным предприятиям России.

Санкции против Фукса были наложены из-за ситуации со скандальной компанией "Голден Деррик", которая в 2019 году перерегистрировала свои месторождения на Сейшельские острова.

На введение санкций уже отреагировал Фукс. Он заявил, что санкции против него являются "личной местью" и добавил, что планирует идти в суд.

Санкции против разработчиков вируса Petya

СНБО сегодня также решил ввести санкции против причастных к разработке вируса Petya, который хакеры применили для кибератак в Украине. Под санкции попали четыре юридических и шесть физических лиц, которые связаны со спецслужбами России.

Продление действия санкций

На сегодняшнем заседании СНБО также приняли решение о продление на три года действия санкций, которые были введены 21 июня 2018 года. Однако продлили санкции только в отношении тех лиц, которые еще живы.

"Потому что часть людей, находившихся под санкциями, умерли", - пояснил Данилов.

Отмена лицензий

Данилов сообщил, что государству добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа, а сегодня СНБО аннулировал 4 лицензии по добыче титана, три по разработке углеводорода и еще три лицензии по разработке рудных.

Утверждение стратегии развития ОПК

На заседании СНБО заслушали вице-премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и утвердили Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Эта стратегия нужна для движения Украины к вступлению в НАТО.

Пересмотр некоторых санкций

СНБО поручил спецслужбам дополнительно проверить трех фигурантов санкций против криминальных авторитетов.

"Сегодня было дано поручение - в отношении трех человек сделать дополнительную проверку с привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - добавил секретарь СНБО.