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СНБО продлил введенные три года назад персональные санкции

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Украина, Пятница 18 июня 2021 18:26
СНБО продлил введенные три года назад персональные санкции Фото: СНБО продлил введенные три года назад персональные санкции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введены три года назад персональные экономические санкции. Речь идет о решении СНБО от 21 июня 2018 года.

Об этом на пресс-конференции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"21 июня 2018 года были СНБО приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенных в действие указом номер 176 от 2018 года. Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Это исключительно юридические и физические лица", - сообщил Данилов.

Он отметил, что санкции продлены в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в реестрах и "являются еще живыми".

"Потому что часть людей, которые находились под санкциями, умерли", - добавил Данилов.

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