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Украина аннулировала лицензии по добыче титана и разработке углеводорода и рудных

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Пятница 18 июня 2021 18:40
Украина аннулировала лицензии по добыче титана и разработке углеводорода и рудных Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина аннулировала лицензии по добыче титана. Также решением Совета национальной безопасности и обороны были отменены лицензии по разработке углеводорода и рудных.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Решением СНБО было аннулировано четыре лицензии по добыче титана, три по разработке углеводорода и еще три лицензии по разработке рудных", - заявил он.

Данилов также добавил, что государству добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа.

"Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находит на островах, государство приветствует такие действия", - добавил он.

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СНБО лицензия добыча
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