Санкції проти Фірташа та Фукса і відкликання ліцензій: що сьогодні ухвалила РНБО

Санкції проти Фірташа та Фукса

Як оголосив Данілов, РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Фірташа та Фукса. У ситуації з Фірташем, санкції пов'язані з його титановим бізнесом. Українські спецслужби встановили, що Фірташ постачає сировину військовим підприємствам Росії.

Санкції проти Фукса були накладені через ситуацію зі скандальною компанією "Голден Деррік", яка у 2019 році перереєструвала свої родовища на Сейшельські острови.

На введення санкцій вже відреагував Фукс. Він заявив, що санкції проти нього є "особистою помстою" і додав, що планує йти до суду.

Санкції проти розробників вірусу Petya

РНБО сьогодні також вирішила запровадити санкції проти причетних до розробки вірусу Petya, який хакери застосували для кібератак в Україні. Під санкції потрапили чотири юридичні та шість фізичних осіб, які пов'язані зі спецслужбами Росії.

Продовження дії санкцій

На сьогоднішньому засіданні РНБО також ухвалили рішення про продовження на три роки дії санкцій, які були запроваджені 21 червня 2018 року. Однак продовжили санкції тільки щодо тих осіб, які ще є живими.

"Тому що частина людей, які перебували під санкціями, померли", - пояснив Данілов.

Скасування ліцензій

Данілов повідомив, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу, а сьогодні РНБО анулювала 4 ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводню і ще три ліцензії з розробки рудних.

Затвердження стратегії розвитку ОПК

На засіданні РНБО заслухали віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Ця стратегія потрібна для руху України до вступу в НАТО.

Перегляд деяких санкцій

РНБО доручила спецслужбам додатково перевірити трьох фігурантів санкцій проти кримінальних авторитетів.

"Сьогодні було дано доручення - щодо трьох осіб зробити додаткову перевірку із залученням Служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - додав секретар РНБО.