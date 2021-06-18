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СНБО проверит санкции в отношении трех фигурантов списка "криминальных авторитетов"

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Пятница 18 июня 2021 18:59
СНБО проверит санкции в отношении трех фигурантов списка "криминальных авторитетов" Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Совет нацбезопасности и обороны дополнительно проверит трех человек, которые попали в санкционные списки воров в законе и криминальных авторитетов. Всего санкции были введены в отношении 12 лиц в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение СНБО в отношении трех лиц - сделать дополнительную проверку с привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил он.

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

Кроме того, лица, попавшие под санкции СНБО, начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно по меньшей мере о 12 исках от имени "криминальных авторитетов".

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СНБО Алексей Данилов Санкции
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