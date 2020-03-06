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В США из предвыборной гонки выбыл еще один кандидат от демократов

Новости » В мире     06.03.2020 - 01:22
В США из предвыборной гонки выбыл еще один кандидат от демократов
Иллюстративное фото (medium.com/@teamwarren)

Сенатор Уоррен отказалась от дальнейшего участия в президентской гонке в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила сняться с президентской гонки в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предвыборный штаб кандидата.

Уоррен поблагодарила свою команду за проделанную работу.

"Я хотела, чтобы сначала вы узнали об этом, и я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию... Это не то обращение, с которым я когда-либо хотела выступить. Мы не достигли нашей цели, но то, что мы сделали вместе - то, что вы сделали - имело огромное значение", - подчеркнула она.

В то же аремя Уоррен не сказала, за кого из оставшихся кандидатов она посоветует голосовать своим сторонникам.

Напомним, ранее бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.

На праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле. 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

До этого Сандерс победил на праймериз в Неваде и Нью-Гемпшире. Кроме того, действующий сенатор получил серьезную поддержку в Айове.

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