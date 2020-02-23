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Демократ Сандерс лидирует на праймериз в Неваде

Новости » В мире     23.02.2020 - 04:49
Демократ Сандерс лидирует на праймериз в Неваде
Фото: Берни Сандерс (twitter)

По итогам подсчета 11% голосов, Сандерс набирает в Неваде 44,1%

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосованим в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По итогам подсчета 11% голосов, Сандерс набирает в Неваде 44,1%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 25%. Третий - Пит Буттиджич с 14,9%, далее - Элизабет Уорен с 8,4%, миллиардер Том Стайер с 3,7% и Эми Клобушар с 3,6%.

"В Неваде мы только что собрали разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране", - заявил Сандерс выступая на митинге в Техасе.

Победа сенатора на собраниях в Неваде происходит после победы в Нью-Гемпшире и сильного результата в Айове, где результаты все еще изучаются.

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Российская Федерация собирается поддержать на выборах президента Соединенных Штатов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году.

Сандерс предостерег Российскую Федерацию от попыток вмешательства в американские выборы.

"Разведка говорит нам, что они вмешиваются в эту кампанию, прямо сейчас, в 2020 году. И мое послание президенту (России Владимиру - ред.) Путину будет таким: если меня выберут, поверьте, вы не будете вмешиваться в американские выборы", - заявил Сандерс.

Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США Россия собирается поддержать Сандерса на выборах президента США, - WP
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