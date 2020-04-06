Байден: демократы могут выдвинуть кандидата в президенты США онлайн

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден прокомментировал возможное решение по отсрочке выборов

Из-за распространения коронавируса бывший вице-президент США Джо Байден предположил, что кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать по онлайн опросу. Об этом сообщает AP.

Байден прокомментировал такое решение в прямом эфире телеканала ABC.

"Возможно, придется провести виртуальный съезд. Возможно, мы не сможем собрать в одном месте 10, 20, 30 тысяч людей", - заявил он.

Как сообщается ранее, июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально выдвинут кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

С проведением съезда демократов должен быть объявлен официальный старт избирательной кампании, а президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.

Также за последние сутки в США подтвердили более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Всего там зафиксировано 337 620 случаев заражения коронавирусом, из которых 9643 лица умерли, а Нью-Йорк сейчас стал эпицентром заболеваемости в стране.