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Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Новости » В мире     18.03.2020 - 05:39
Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

По предварительным данням, Байден вдвое опережает своего соперника Берни Сандерса

Бывший вице-президент Джо Байден лидирует на первичных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс. Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник от демократов, сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс набрал лишь 22,8%.

В Иллинойсе пока известны результаты 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям - 58,2% против 37,1% голосов.

Как пишет Assosiated Press, в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз там решили отложить до июня.

Напомним, Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон, которые состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

РБК-Украина11 марта сообщало, что кандидат в президенты США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в 4 штатах.

Отметим, что проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

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