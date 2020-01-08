Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел в Иран

Самолет с украинской поисково-спасательной группой вылетел из Украины в Иран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал премьер-министра Украиины Алексея Гончарука.

В составе группы - представители ДСНС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

"Их задача - расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины", - отметил премьер.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

8 января в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.