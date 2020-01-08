Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные

Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing. Об этом заявил руководитель организации гражданской авиации страны, передает Jerusalem Post.

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.

Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране обнаружили оба черных ящика.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Кроме того, опубликован список погибших в результате авиакатастрофы.

Для выяснение причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

Отметим, на авиакатастрофу в Иране отреагировали лидеры стран Евросоюза, России и других стран.