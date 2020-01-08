ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 13:30
Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные

Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing. Об этом заявил руководитель организации гражданской авиации страны, передает Jerusalem Post.

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.

Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране обнаружили оба черных ящика.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Кроме того, опубликован список погибших в результате авиакатастрофы.

Для выяснение причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.

Отметим, на авиакатастрофу в Иране отреагировали лидеры стран Евросоюза, России и других стран.

МАУ опубликовала имена погибших в Иране членов экипажа Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ
Новости Украины Иранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь