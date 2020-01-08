Літак з українською пошуково-рятувальною групою вилетів до Ірану

Літак з українською пошуково-рятувальною групою вилетів із України до Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Украиїни Олексія Гончарука.

У складі групи - представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

"Їхнє завдання - розслідування причин трагедії, ідентифікація та репатріація тіл загиблих громадян України", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

8 січня в Іран вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

Крім того, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонило польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.