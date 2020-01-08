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Западная разведка назвала предварительную версию авиакатастрофы в Иране

Новости » Общество     08.01.2020 - 22:01
Западная разведка назвала предварительную версию авиакатастрофы в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (aljazeera.com)

По данным Reuters, самолет разбился из-за технической неисправности

Западная разведка считает, что упавший в Тегеране 8 января самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии самолет разбился из-за технической неисправности.

Напомним, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.

Согласно международному праву, катастрофу самолета Boeing 737 будут расследовать власти Ирана. В то же время на сегодня лишь немногие страны имеют технические возможности для полного расследования, а бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

РБК-Украина писало, чо Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing. Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные. Расшифровка данных бортовых самописцев пройдет в Иране уполномоченными организациями.

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