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Самолет с эвакуированными из Уханя снова летит в "Борисполь"

Новости » Общество     20.02.2020 - 09:28
Самолет с эвакуированными из Уханя снова летит в "Борисполь"
Фото: в аэропорту "Борисполь" ожидают самолет из Уханя (РБК-Украина)

Сейчас самолет находится на подлете к аэропорту

Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами снова изменил курс и направляется в международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

Сейчас самолет с украинцами находится на подлете к международному аэропорту.

Самолет с эвакуированными из Уханя снова летит в &quot;Борисполь&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами, который должен был около 8 часов утра прибыть в аэропорт "Борисполь", резко изменил свой курс на Харьков. Самолет в течение часа кружил между Полтавой и Днепром.

Также РБК-Украина писало, что самолет компании SkyUP должен был забрать из охваченного коронавирусом Уханя 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Однако, во время регистрации на рейс китайские власти не разрешили посадку на борт 3 украинцам и одной иностранке.

Кроме того, украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

В Министерстве внутренних дел сообщали, что по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создано двойное кольцо защиты.

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