ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Літак з евакуйованими з Уханя знову летить в "Бориспіль"

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 09:28
Літак з евакуйованими з Уханя знову летить в "Бориспіль"
Фото: в аеропорту "Бориспіль" очікують літак з Уханя (РБК-Україна)

Зараз літак знаходиться на підльоті до аеропорту

Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими з Уханя громадянами України та іноземцями знову змінив курс та прямує в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу flightradar24.

Наразі літак з українцями знаходиться на підльоті до міжнародного аеропорту.

Літак з евакуйованими з Уханя знову летить в &quot;Бориспіль&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземцями, який мав близько 8 години ранку прибути в аеропорт "Бориспіль", різко змінив свій курс на Харків. Літак впродовж години кружляв між Полтавою та Дніпром.

Також РБК-Україна писало, що літак компанії SkyUP мав забрати з охопленого коронавірусом Уханя 48 громадян України та 29 іноземців. Однак, під час реєстрації на рейс китайська влада не дозволила посадку на борт 3 українцям та одній іноземці.

Крім того, український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

У громадян, що раніше прибули з Китаю в Україну, не зафіксували коронавірус У Полтавській області протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя
Новини України евакуаціявирусЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся