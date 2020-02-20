Літак з евакуйованими з Уханя знову летить в "Бориспіль"

Фото: в аеропорту "Бориспіль" очікують літак з Уханя (РБК-Україна)

Зараз літак знаходиться на підльоті до аеропорту

Літак рейсу PQ7302 з евакуйованими з Уханя громадянами України та іноземцями знову змінив курс та прямує в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу flightradar24.

Наразі літак з українцями знаходиться на підльоті до міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземцями, який мав близько 8 години ранку прибути в аеропорт "Бориспіль", різко змінив свій курс на Харків. Літак впродовж години кружляв між Полтавою та Дніпром.

Також РБК-Україна писало, що літак компанії SkyUP мав забрати з охопленого коронавірусом Уханя 48 громадян України та 29 іноземців. Однак, під час реєстрації на рейс китайська влада не дозволила посадку на борт 3 українцям та одній іноземці.

Крім того, український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.