В МИД сообщили, граждан каких стран эвакуирует Украина из Уханя 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран, включая Украину

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, граждан каких стран будет эвакуировать Украина из китайского города Ухань. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран.

"Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - отметил Заяц.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина из Китая 36 иностранцев из стран, которые обратились с просьбой помочь эвакуировать их граждан.

Кроме того, эвакуированных из Китая украинцев возьмут под круглосуточную охрану.

Добавим, что самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в Украину в четверг, 20 февраля. При этом гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацький сообщил, что в компании отобрали три экипажа, которые будут задействованы в рейсе, однако он будет максимально отделен от пассажиров.