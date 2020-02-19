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Эвакуация из Китая: на борт самолета не пустили четырех человек

Новости » Общество     19.02.2020 - 21:50
Эвакуация из Китая: на борт самолета не пустили четырех человек
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из китайского города Уханя в Украину, сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. У правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - заявил Ляшко.

Среди эвакуированных - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Напомним, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени из Китая вылетел самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами.

Ранее сообщалось, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.

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