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Эвакуация из Уханя: самолет изменил курс на Харьков

Новости » Общество     20.02.2020 - 08:16
Эвакуация из Уханя: самолет изменил курс на Харьков
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Изначально прилет ожидался в аэропорту "Борисполь"

Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя, изменил курс на Харьков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Flightradar.

Отмечается, что на данный момент самолет кружит между Полтавой и Днепром на подлете к харьковскому аэропорту.

Изначально ожидался прилет самолета из Уханя в аэропорт "Борисполь" в 8 утра.

Эвакуация из Уханя: самолет изменил курс на Харьков

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на борт самолета SkyUp, который выполняет специальный рейс из китайского города Уханя в Украину, сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации. Трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками.

Также сообщалось, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.

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