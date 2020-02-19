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Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

Новости » Общество     19.02.2020 - 04:24
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Борт взял курс на Казахстан, а оттуда он отправится в Китай

Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar.

Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находится над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет.

Кроме своих граждан, также эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в "Борисполь" В МИД сообщили, граждан каких стран эвакуирует Украина из Уханя 
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