UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Белоруссии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси. В "черный" список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Евросоюза.

"Мы потребовали от Беларуси немедленно освободить обоих задержанных (одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софии Сапеги - ред.). Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации должна срочно расследовать инцидент (с экстренной посадкой самолета компании Ryanair - ред.)", - сказала Меркель.

По ее словам, участники саммита обратились к главам МИД Евросоюза включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических ограничениях. Она отметила, что в "черный" список уже включены "многие белорусские политики и глава государства Лукашенко".

Напомним, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске.

Отметим, после посадки самолета Протасевича задержали в Минске. Вместе с ним задержали его девушку - гражданку РФ Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

Как писало РБК-Украина, с полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров инцидента с бортом авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзБеларусьСанкции