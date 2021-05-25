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ЕС может ввести торговые санкции против Беларуси, - МИД Литвы

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Вильнюс, Вторник 25 мая 2021 13:42
ЕС может ввести торговые санкции против Беларуси, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Анастасия Рокитна

Литва предлагает ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.

Об этом заявил в интервью для издания "Эхо Москвы" министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать "технологии, которые поступают в Беларусь из Европы, и ограничений финансовых механизмов".

"В рамках дискуссии относительно пятого пакета санкций против Беларуси Евросоюз мог бы ввести санкции в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС", - сказал он.

Напомним, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Отметим, Протасевича задержали в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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