На саміті ЄС вирішили розширити економічні санкції проти Білорусії

Учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі . У "чорний" список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.

"Ми зажадали від Білорусі негайно звільнити обох затриманих (одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і Софії Сапеги - ред.). Ми вважаємо, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна терміново розслідувати інцидент (з екстреною посадкою літака компанії Ryanair - ред.)", - сказала Меркель.

За її словами, учасники саміту звернулися до глав МЗС Євросоюзу включити в санкційний список нових осіб і організації і прийняти рішення про нові цілеспрямовані економічні обмеження. Вона зазначила, що в" чорний "список вже включені"багато білоруських політиків і глава держави Лукашенко".