Сам вигадав - сам налякав родину: Орбан поскаржився на "погрози" від українців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поширює заяви про нібито погрози його родині з боку українців. Політик особисто зателефонував своїй родині, аби попередити про "небезпеку", посилаючись на повідомлення у медіа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Орбана у Facebook.
В соцмережах з'явився запис розмови Орбана з його донькою Шаріко. У ньому проросійський прем'єр стверджує, що українська сторона нібито перейшла до прямих погроз його близьким.
При цьому Орбан закликав родину "ставитися до цього серйозно". Хоча жодних доказів реальної небезпеки не надав.
"Слухай, ти, мабуть, побачиш у новинах, що українці тепер погрожують не лише мені, а й тобі. Я звертаюся до тебе як до дитини, тому просто телефоную, щоб ти не лякалася", - заявив він.
Орбан також додав, що його родина вже "адаптується" до нових умов життя під тиском загроз, і зазначив, що його дружині такий стан справ навіть "подобається".
Зазначимо, заяви Орбана з’явилися на тлі його системної антиукраїнської риторики та блокування європейських ініціатив щодо допомоги Україні. У діях Орбана, скоріше, можна побачити спробу вкотре дискредитувати Україну в очах угорського суспільства, виставляючи її "агресором", що зазіхає на безпеку цивільних осіб та дітей політиків.
Варто зазначити, що жодне офіційне відомство України чи європейські спецслужби не підтверджували фактів погроз родині угорського прем'єра.
Зазначимо, Орбан будує свою передвиборчу кампанію на спробах створити з України ворога. Попри небезпеку, яку несуть для нього такі дії, проросійський угорський прем'єр планомірно загострює відносини з Києвом.
Тако, він заблокував позику ЄС для України на 90 мільярдів євро і пообіцяв ветувати будь-який план, що вигідний Києву. В Угорщині розгорнулася оголтіла антиукраїнська та антиєвропейська пропаганда. Відомо, що Орбану допомагає Кремль.
Саме після цього лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем'єра Віктора Орбана в тому, що той запросив до Угорщини агентів російського ГРУ для втручання у парламентські вибори, заплановані на 12 квітня.
Раніше РБК-України також повідомляло, що МЗС України різко відреагувало на низку антиукраїнських кроків Угорщини: парламент Орбана проголосував проти підтримки євроінтеграції України та її військового фінансування, а уряд фактично "узаконив" захоплення коштів і золота українського Ощадбанку. Київ назвав це передвиборчим популізмом, який грає на руку Москві, і охарактеризував Будапешт як "троянського коня в ЄС".