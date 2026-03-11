Сам вигадав - сам налякав родину: Орбан поскаржився на "погрози" від українців

В соцмережах з'явився запис розмови Орбана з його донькою Шаріко. У ньому проросійський прем'єр стверджує, що українська сторона нібито перейшла до прямих погроз його близьким.

При цьому Орбан закликав родину "ставитися до цього серйозно". Хоча жодних доказів реальної небезпеки не надав.

"Слухай, ти, мабуть, побачиш у новинах, що українці тепер погрожують не лише мені, а й тобі. Я звертаюся до тебе як до дитини, тому просто телефоную, щоб ти не лякалася", - заявив він.

Орбан також додав, що його родина вже "адаптується" до нових умов життя під тиском загроз, і зазначив, що його дружині такий стан справ навіть "подобається".

Зазначимо, заяви Орбана з’явилися на тлі його системної антиукраїнської риторики та блокування європейських ініціатив щодо допомоги Україні. У діях Орбана, скоріше, можна побачити спробу вкотре дискредитувати Україну в очах угорського суспільства, виставляючи її "агресором", що зазіхає на безпеку цивільних осіб та дітей політиків.

Варто зазначити, що жодне офіційне відомство України чи європейські спецслужби не підтверджували фактів погроз родині угорського прем'єра.