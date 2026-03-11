Сам придумал - сам напугал семью: Орбан пожаловался на "угрозы" от украинцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распространяет заявления о якобы угрозах его семье со стороны украинцев. Политик лично позвонил своей семье, чтобы предупредить об "опасности", ссылаясь на сообщения в медиа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Орбана в Facebook.
Читайте также: Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
В соцсетях появилась запись разговора Орбана с его дочерью Шарико. В ней пророссийский премьер утверждает, что украинская сторона якобы перешла к прямым угрозам его близким.
При этом Орбан призвал семью "относиться к этому серьезно". Хотя никаких доказательств реальной опасности не предоставил.
"Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я обращаюсь к тебе как к ребенку, поэтому просто звоню, чтобы ты не пугалась", - заявил он.
Орбан также добавил, что его семья уже "адаптируется" к новым условиям жизни под давлением угроз, и отметил, что его жене такое положение дел даже "нравится".
Отметим, заявления Орбана появились на фоне его системной антиукраинской риторики и блокирования европейских инициатив по помощи Украине. В действиях Орбана, скорее, можно увидеть попытку в очередной раз дискредитировать Украину в глазах венгерского общества, выставляя ее "агрессором", посягающим на безопасность гражданских лиц и детей политиков.
Стоит отметить, что ни одно официальное ведомство Украины или европейские спецслужбы не подтверждали фактов угроз семье венгерского премьера.
Отметим, Орбан строит свою предвыборную кампанию на попытках создать из Украины врага. Несмотря на опасность, которую несут для него такие действия, пророссийский венгерский премьер планомерно обостряет отношения с Киевом.
Так, он заблокировал заем ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и пообещал ветировать любой план, выгодный Киеву. В Венгрии развернулась оголтелая антиукраинская и антиевропейская пропаганда. Известно, что Орбану помогает Кремль.
Именно после этого лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьера Виктора Орбана в том, что тот пригласил в Венгрию агентов российского ГРУ для вмешательства в парламентские выборы, запланированные на 12 апреля.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что МИД Украины резко отреагировало на ряд антиукраинских шагов Венгрии: парламент Орбана проголосовал против поддержки евроинтеграции Украины и ее военного финансирования, а правительство фактически "узаконило" захват средств и золота украинского Ощадбанка. Киев назвал это предвыборным популизмом, который играет на руку Москве, и охарактеризовал Будапешт как "троянского коня в ЕС".