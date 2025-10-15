Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ

Рютте звернувся до росіян у відповідь на питання РБК-Україна, чи може країна-член НАТО сама приймати рішення про збиття дронів.

"Дозвольте мені звернутися до росіян: якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО, у нас є всі засоби і повноваження, щоб захистити кожен дюйм повітряного простору і території НАТО", - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що Альянс активно впроваджує новітні технології, навчаючись у досвіді Українищодо протидії ворожим цілям.

За його словами, у випадках із дроном у Польщі та вторгненням літака МіГ-31 у повітряний простір Естонії НАТО діяло зважено: коли існувала загроза - дрон збивали, а коли ні - винищувачі F-35 вивели російський літак за межі повітряного простору.

"Саме так ми тренуємось і готуємось. І, друзі, це не нове. Ми робимо це вже 60-70 років - і з радянськими, і з російськими літаками. Тому деякі дебати, які я бачу в публічному просторі - чи має НАТО повноваження - так, має. І, звісно, щодня потрібно адаптуватися до нових технологій", - додав він.