Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ

Рютте обратился к россиянам в ответ на вопрос РБК-Украина, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Альянс активно внедряет новейшие технологии, учась в опыте Украины по противодействию враждебным целям.

По его словам, в случаях с дроном в Польше и вторжением самолета МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии НАТО действовало взвешенно: когда существовала угроза - дрон сбивали, а когда нет - истребители F-35 вывели российский самолет за пределы воздушного пространства.

"Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет - и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве - имеет ли НАТО полномочия - да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям", - добавил он.