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Рютте висміяв Путіна за парад 9 травня: провів швидше, ніж дозволила Україна

19:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Кремль тепер змушений підлаштовуватися під рішення української влади
aimg Валерій Ульяненко
Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)

Україна досягла значних успіхів у знищенні військового потенціалу ворога, тому навіть проведення параду в РФ тепер залежить від рішення української влади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з українським президентом у Києві.

За словами генсека Альянсу, українські військові стають дедалі успішнішими як безпосередньо на передовій, так і в ліквідації можливостей Росії продовжувати війну.

Він висміяв ситуацію з військовим парадом 9 травня у Москві, зазначивши, що тепер російський диктатор може організувати його лише на підставі офіційного указу Володимира Зеленського.

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"Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин", - наголосив Рютте.

Рада "Україна-НАТО" та ситуація на фронті

Генсек НАТО розповів, що сьогодні відбулося перше засідання у форматі Ради "Україна-НАТО". За його оцінкою, це є вагомим сигналом про міцні двосторонні відносини.

Він також запевнив, що рішучість Альянсу підтримувати Україну залишається непохитною.

"Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними - понад 30 000 на місяць", - підкреслив Рютте.

Нагадаємо, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання Україна та Росія погодилися на перемир’я 9, 10 і 11 травня. Український президент у відповідь підтвердив готовність Києва підтримати перемир’я.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про виключення Червоної площі зі списку потенційних цілей України на 9 травня, фактично дозволивши Росії провести військовий парад у Москві.

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