Рютте висміяв Путіна за парад 9 травня: провів швидше, ніж дозволила Україна

За словами генсека Альянсу, українські військові стають дедалі успішнішими як безпосередньо на передовій, так і в ліквідації можливостей Росії продовжувати війну.

Він висміяв ситуацію з військовим парадом 9 травня у Москві, зазначивши, що тепер російський диктатор може організувати його лише на підставі офіційного указу Володимира Зеленського.

"Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин", - наголосив Рютте.

Рада "Україна-НАТО" та ситуація на фронті

Генсек НАТО розповів, що сьогодні відбулося перше засідання у форматі Ради "Україна-НАТО". За його оцінкою, це є вагомим сигналом про міцні двосторонні відносини.

Він також запевнив, що рішучість Альянсу підтримувати Україну залишається непохитною.

"Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними - понад 30 000 на місяць", - підкреслив Рютте.