Рютте высмеял Путина за парад 9 мая: провел быстрее, чем позволила Украина

По словам генсека Альянса, украинские военные становятся все более успешными как непосредственно на передовой, так и в ликвидации возможностей России продолжать войну.

Он высмеял ситуацию с военным парадом 9 мая в Москве, отметив, что теперь российский диктатор может организовать его только на основании официального указа Владимира Зеленского.

"Вы позволили ему провести парад на два часа, а он закончил за 1 час 55 минут", - подчеркнул Рютте.

Совет "Украина-НАТО" и ситуация на фронте

Генсек НАТО рассказал, что сегодня состоялось первое заседание в формате Совета "Украина-НАТО". По его оценке, это является весомым сигналом о крепких двусторонних отношениях.

Он также заверил, что решимость Альянса поддерживать Украину остается непоколебимой.

"Безрассудство России не является чем-то новым. Но поскольку Украина продолжает стоять крепко, внедрять инновации и одерживать победы на поле боя, Россия все больше отчаивается. Потери России являются значительными - более 30 000 в месяц", - подчеркнул Рютте.